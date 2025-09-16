Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi ve adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından 39 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 6 kişi için adli kontrol talep edildi.

Suçlamalar neler?

Dosyada şüpheli olarak yer alan diğer isimlere irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları yöneltildi.

Cumartesi sabahı başlayan operasyon kapsamında harekete geçen polis, 72 konut ve iş yerinde arama yaptı.

Arama yapılan yerler arasında belediye binası da yer aldı.

CHP'Lİ 15 belediye başkanı tutuklu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak 19 Mart tarihinde operasyon başlatılmıştı.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

O tarihten bu yana devam eden yolsuzluk operasyonları yapılıyor.

Şu ana kadar İstanbul'da 11 belediye başkanı tutuklandı.

Adana, Adıyaman ve Antalya gibi kentlere yönelik de operasyonlar olmuştu.

Yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında ise yurt genelinde 15 belediye başkanı tutuklanmış durumda.

Ayrıntılar geliyor...