İstanbul’da bir metro hattının yönetimi İBB’den alındı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem hattının yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve ilgili tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilmesi ve tamamlanmasının ardından devri ile ilgili şartların belirlenmesine dair karar kapsamında yapılan değişikliğe 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gerekçe gösterildi.

Karara göre, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi, Bakanlık tarafından üstlenilecek.Karar, 20 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.