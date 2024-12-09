İstanbul'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

İstanbul Ataşehir'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 2 kişinin bulunduğu bir araç, başka bir otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere ok gibi saplandı. Araçtaki iki kişi ölümden kıl payı kurtuldu.

Bariyerlere saplandı

Kaza, saat 12.45 sıralarında Yenisahra kavşağı Edirne istikametinde yaşandı. Emirhan Akpolat'ın kullandığı 34 EA 3469 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BPY 562 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bariyerlere saplanan araçta büyük panik yaşandı.

Araçta yangın çıktı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 EA 3469 plakalı araç, yol ayrımındaki bariyere saplandı. Kazanın ardından bariyere saplanan araçta yangın çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

İki kişi hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri, bir taraftan motor kısmındaki yangını söndürürken, bir taraftan da araç içerisinde sıkışan sürücü Emirhan Akpolat ve ismi öğrenilemeyen yolcuyu bulundukları yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı aksarken, polis ekipleri araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.