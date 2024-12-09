ASHİB Başkan Yardımcısı Yamanyılmaz: “Daha fazla ihracat için yeni pazarlar açılmalı”

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, sektör temsilcilerinden oluşan bir heyetle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı ziyaret etti. Türkiye’nin son 12 aydaki kanatlı eti ihracatının 637,6 milyon dolar, yemeklik yumurta ihracatının ise 224,4 milyon dolar olduğunu aktaran Yamanyılmaz, “Artan talep ve üretim ihtiyacının sonucu olarak, sektörde yeni açılacak kümeslere IPARD desteği sağlanmasını istiyoruz. Daha fazla ihracat için Çin, Japonya, Suudi Arabistan ve AB gibi hedef pazarların açılmasını, yabancı menşeli üretilen konserve tavuk ürünlerinin Türk Gıda Kodeksi’ne alınarak haksız rekabetin önlenmesini bekliyoruz” dedi.



“Sertifikasyon süreçleri hızlandırılmalı”

Dünyanın en büyük kanatlı ithalatçılarından olan Çin’e uzun süredir ürün gönderilmediğini kaydeden Yamanyılmaz, “Bakanlığımızın Dünya Sağlık Örgütü’ne sunduğu arilik raporuna rağmen, Çin’in ülke genelinde arilik raporu talep etmesi süreci zorlaştırıyor. Çin sadece orkinos ve alabalık türleri için sertifika düzenlerken, levrek ve çipura gibi Türkiye ihracatında önemli yer tutan ürünlerin sertifikalandırılmaması da ihracat potansiyelini sınırlandırıyor. Çin’le protokol görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi ve sertifikasyon süreçlerinin hızlandırılması büyük önem taşıyor” diye konuştu.



“İhracatın enflasyonu artırdığı algısı doğru değil”

Kanatlı ürünler ve kuluçkalık yumurta ihracatında Türkiye’nin katma değeri yüksek ürünler sunmasına rağmen, AB tarafından uygulanan teknik engellerin rekabet gücünü zayıflattığına dikkat çeken Yamanyılmaz, “AB’ye yapılan ihracatın enflasyonu artırdığı algısı doğru değil. Karayipler, Küba ve Suudi Arabistan gibi pazarlarda ton balığı konservesi ve tavuk salamı konservesi ihracatında teknik sorunlar yaşanıyor. İzin belgelerindeki eksiklikler nedeniyle bu ülkelere ürün gönderilememesi sektör için önemli bir kayıp. Sorunların çözümü için bakanlığımızdan daha etkin müdahale bekliyoruz” ifadesini kullandı.