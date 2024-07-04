İstanbul'da kaçak yapı inşa edip, kendini şikayet etti iddiası

İstanbul Yeşilköy'de müteahhit tarafından çatıdaki 2 daireye toplam 240 metrekare kaçak yapı inşa edilip haksız kazanç elde edilmeye çalışıldı. Hak sahiplerinden birinin 150 bin dolar daha fazla para vermeyi kabul etmeyince de müteahhittin kendi inşaatını şikayet ettiği ileri sürüldü. Kaçak katı resmileştirmek için toplanan meblağ ise Bakırköy Belediyesi'ni rüşvet iddialarının ortasında bıraktı.

Kendi yaptığı binayı şikayet etti

İddiaya göre, İstanbul Yeşilköy'de bulunan bir binanın müteahhidi, vatandaşları ve esnafı mağdur etti. Müteahhidin firmasının, binanın sözleşmesinde yazan fiyatın üzerine 150 bin dolar tahsil ederek binalarını teslim edeceğini ifade ettiği ileri sürüldü. Bina içerisinde bulunan bir kişinin belirlenen miktarı vermemesi üzerine ise kendi yaptığı inşaatı belediye ve kamu kurumlarına imara aykırı diye şikayet etti.

Bu şekilde iskan ve tapu alamayan vatandaşlar 5 yıldır mağdur olduklarını söyledi. Binanın çatı katına yapılan 2 daire için 120 metrekarelik yaşam alanı eklenerek toplam 240 metre kare kaçak alan oluşturulduğu öne sürüldü. 1 kişiden 150 bin dolar para alamayan müteahhit iddiaya göre kendi yaptığı binayı belediye ve kamu kurumlarına şikayet etti. Bu şekilde 5 yıldır iskan ve tapu alamayan hak sahipleri ise durumlarını çözüme kavuşmasını istiyor.

Kaçak eklentilerden haksız kazanç elde ediyorlar

İstanbul'un en popüler semtlerinin başında Yeşilköy'ün geldiğini ifade eden İş adamı Ebubekir Kaynar, “İstanbul Caddesi üzerindeki binanın önündeyiz, buranın müteahhitliğini yapan firma Özanadolu Yapı Denetim şirketi. Şikayetler ve denetimler üzerine 2024 yılı şubat ayında bakanlık tarafından lisansı iptal edilmiş. Kaçak eklentilerden haksız kazanç elde ediyorlar. Vatandaşlar mağdur ediliyor, bu işin en önemli noktası binayı yapan inşaat mühendisidir. Yaptığı inşaatları kendisi şikayet ettiriyor." şeklinde iddialarda bulundu.

“2 dairede çatı katında kaçak yapılaşma var”

Bina ile ilgili 2 daire için kaçak kat yapıldığını iddia eden Murat Bejur, “2018 yılında pandemi öncesi yapımına başlandı. İçerideki esnaflar ve vatandaşlar mağduriyetlerini belirtiyorlar. İskan ve tapu sorunları var. En üst katta 2 dairede çatı katında kaçak yapılaşma var. Bunlar tabii ruhsatta görünmüyor” şeklinde konuştu.