SON DAKİKA: AKOM'dan İstanbul için saatli şiddetli yağış uyarısı

AKOM’un yaptığı son meteorolojik tahminlere göre Beykoz ve Şile’de devam eden gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu yakasında etkisini sürdürecek. Akşam 18.00’den sonra da şiddetini arttıracak.

Cuma öğle saatlerine kadar görülecek yağışların Anadolu yakasının doğu ve kuzeyde kalan ilçeleri ile Avrupa yakasında kuzeyde kalan ilçelerde kuvvetli olabileceği öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yaptığı son değerlendirmede Beykoz ve Şile’de görülen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurun gün boyu Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere aralıklarla etkili olmaya devam edeceği belirtildi.

Su baskını uyarısı

Tahminlere göre yağışlar akşam saatlerinden (18.00) itibaren tekrardan etkisini arttıracak.

Cuma günü öğle saatlerine (13.00) kadar görülmesi beklenen yağışların Anadolu yakasının doğu ve kuzeyde kalan ilçeleri Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Beykoz, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şile ile Avrupa yakasının kuzeyde kalan ilçeleri Sarıyer ve Eyüpsultan’da kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

Metrekareye 20 ila 45 kilogram yağmur düşebileceği öngörülüyor.

AKOM'dan yapılan uyarıda İstanbullulara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde tavsiyede bulunuldu.