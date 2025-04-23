İstanbul'da korkutan deprem! Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da da hissedildi
Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sadece İstanbul’u değil, Ankara’yı da salladı. Sarsıntı, Marmara dışında İç Anadolu’da da hissedilerek geniş bir alanda paniğe neden oldu.
İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, yalnızca Marmara Bölgesi’ni değil, İç Anadolu’yu da etkiledi. AFAD verilerine göre saat 14.43’te gerçekleşen ve yerin yaklaşık 12.4 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, İstanbul’un yanı sıra Ankara’da da hissedildi. Başkentte yaşayan bazı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden depremi hissettiklerini belirtirken, kısa süreli bir tedirginlik yaşandı.
Mansur Yavaş: Ankara'da hissedildi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyada yaptığı açıklamada, depremin Ankara'da da hissedildi. “İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri çalışmaya başlamıştır. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun,” ifadelerine yer verdi.
İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Ankara’da da hissedilmiştir.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 23, 2025
Başta İstanbul’daki vatandaşlarımız olmak üzere depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.