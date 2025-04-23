  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da korkutan deprem! Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da da hissedildi
Takip Et

İstanbul'da korkutan deprem! Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da da hissedildi

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sadece İstanbul’u değil, Ankara’yı da salladı. Sarsıntı, Marmara dışında İç Anadolu’da da hissedilerek geniş bir alanda paniğe neden oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da korkutan deprem! Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da da hissedildi
Takip Et

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, yalnızca Marmara Bölgesi’ni değil, İç Anadolu’yu da etkiledi. AFAD verilerine göre saat 14.43’te gerçekleşen ve yerin yaklaşık 12.4 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, İstanbul’un yanı sıra Ankara’da da hissedildi. Başkentte yaşayan bazı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden depremi hissettiklerini belirtirken, kısa süreli bir tedirginlik yaşandı.

Mansur Yavaş: Ankara'da hissedildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyada yaptığı açıklamada, depremin Ankara'da da hissedildi. “İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri çalışmaya başlamıştır. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun,” ifadelerine yer verdi.

Tavuktan Boeing'e: ABD-AB ticaret savaşlarının kazananı kim oldu?Tavuktan Boeing'e: ABD-AB ticaret savaşlarının kazananı kim oldu?Küresel Ekonomi

 

Bakan Yumaklı "Taviz yok" diyerek duyurdu: İstanbul'da 35 ton gıda ürününe el konulduBakan Yumaklı "Taviz yok" diyerek duyurdu: İstanbul'da 35 ton gıda ürününe el konulduEkonomi

 

Gündem
Esenyurt'un en yüksek sitesi deprem nedeniyle boşaltıldı! Vatandaşlar uyarıldı
Esenyurt'un en yüksek sitesi deprem nedeniyle boşaltıldı! Vatandaşlar uyarıldı
İstanbul'da şiddetli deprem kameralarda: İlk görüntüler geldi
İstanbul'da şiddetli deprem kameralarda: İlk görüntüler geldi
Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: Kumburgaz Fayı yükleniyor
PROF. DR. NACİ GÖRÜR:
Erdoğan'dan İstanbul depremi ardından ilk açıklama
Erdoğan'dan İstanbul depremi ardından ilk açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan deprem açıklaması: Ekiplerimiz sahada faaliyetlerini sürdürüyor
Bakan Uraloğlu'ndan deprem açıklaması: Ekiplerimiz sahada faaliyetlerini sürdürüyor
Cevdet Yılmaz: Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun
"Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"