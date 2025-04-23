İstanbul'da korkutan deprem! Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da da hissedildi

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, yalnızca Marmara Bölgesi’ni değil, İç Anadolu’yu da etkiledi. AFAD verilerine göre saat 14.43’te gerçekleşen ve yerin yaklaşık 12.4 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, İstanbul’un yanı sıra Ankara’da da hissedildi. Başkentte yaşayan bazı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden depremi hissettiklerini belirtirken, kısa süreli bir tedirginlik yaşandı.

Mansur Yavaş: Ankara'da hissedildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyada yaptığı açıklamada, depremin Ankara'da da hissedildi. “İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri çalışmaya başlamıştır. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun,” ifadelerine yer verdi.