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İstanbul'da özel halk otobüsleri seferleri durdurma kararı aldı!

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle, kent genelinde özel halk otobüsü seferlerini durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da özel halk otobüsleri seferleri durdurma kararı aldı!
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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası’nın açıklamasında, günlük yaşamda milyonlarca vatandaşın ulaşımını sağlayan özel halk otobüsü işletmecilerinin artık dayanacak gücünün kalmadığı vurgulandı.

"Ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir"

Özel halk otobüsleri işletmecilerinin ekonomik dalgalanmalara, akaryakıt zamlarına ve artan maliyetlere rağmen bu kenti ayakta tutan toplu taşıma sisteminin yükünü omuzladıkları aktarılan açıklamada, "Son 5 yıldır, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir. Bugün itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar lirayı aşmıştır. Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gasbıdır" ifadeleri kullanıldı.

"Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek mümkün değil"

Diyalog arayışlarına karşılık her seferinde oyalama politikalarıyla karşılaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durduracağız. Bu bir tehdit değil, mevcut koşulların dayattığı mecburi bir karardır. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul'da toplu taşıma sistemi çöker."

 

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