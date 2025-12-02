  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da sisten göz gözü görmedi: Köprüler sis bulutu altında kaldı (Video)
Takip Et

İstanbul'da sisten göz gözü görmedi: Köprüler sis bulutu altında kaldı (Video)

İstanbul'un bazı bölgelerinde ve Boğaz çevresinde etkili olan sis havadan görüntülendi. Kısıtlı görüş nedeniyle gemi trafiği çift yönde geçici olarak askıya alınırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis bulutlarının altında kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da sisten göz gözü görmedi: Köprüler sis bulutu altında kaldı (Video)
Takip Et

İstanbul Boğazı başta olmak üzere bazı ilçelerde yoğun görülen sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.

İstanbul'da sisten göz gözü görmedi: Köprüler sis bulutu altında kaldı (Video) - Resim : 1

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis bulutlarının altında kaldı.

İstanbul'da sisten göz gözü görmedi: Köprüler sis bulutu altında kaldı (Video) - Resim : 2

Boğazda oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi. 

İstanbul'da sisten göz gözü görmedi: Köprüler sis bulutu altında kaldı (Video) - Resim : 3

Gündem
1 milyon 200 bin TL'lik 'tiny house' çaldı, yakalandı
1 milyon 200 bin TL'lik 'tiny house' çaldı, yakalandı
Aref Ghafouri kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Aref Ghafouri neden gözaltına alındı?
Aref Ghafouri kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Aref Ghafouri neden gözaltına alındı?
DEM Parti Heyeti İmralı'ya gitti
DEM Parti Heyeti İmralı'ya gitti
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak: Gündemde ne var?
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Aras Kargo siber saldırısı! Aras Kargo hacklendi mi?
Aras Kargo siber saldırısı! Aras Kargo hacklendi mi?
MHP'nin bu haftaki grup toplantısı iptal edildi
MHP'nin bu haftaki grup toplantısı iptal edildi