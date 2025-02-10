İstanbul'da yaşayanlar nereli? Listenin lider şehirleri değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 31 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye’de ikamet eden nüfus, önceki yıla göre 292 bin 567 kişilik bir artış göstererek 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı.

İstanbul’un nüfusu da bir önceki yıla kıyasla 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602’ye çıktı.

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Verilere göre İstanbul'da en çok Sivas nüfusuna kayıtlı kişiler var. İstanbul'da resmi rakamlara göre 759 bin 363 Sivaslı yaşıyor. Sivas'ın nüfusu 630 bin 356'yla İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısından az.

Sivas'ı 546 bin 718 ile Kastamonu nüfusuna kayıtlı olanlar takip ediyor. Kastamonu’nun nüfusu 379 bin 19’da kalıyor.

Üçüncü sırada ise Ordulular yer alıyor. İstanbul'da 519 bin 889 Ordu nüfusuna kayıtlı insan yaşıyor.

Listedeki iller şöyle:

1- Sivas: 759.363

2- Kastamonu: 546.718

3- Ordu: 519.889

4- Giresun: 485.500

5- Tokat: 475.471

6- Erzurum: 456.192

7- Malatya: 422.078

8- Samsun: 415.372

9- Trabzon: 413.924

10- Sinop: 366.728

11- Kars: 309.231

12- Rize: 307.049

13- Erzincan: 301.667

14- Van: 274.682

15- Mardin: 267.308

16- Siirt: 263.512

17- Ardahan: 260.318

18- Bitlis: 248.962

19- Diyarbakır: 238.539

20- Ağrı: 234.159

21- Adıyaman: 218.396

22- Muş: 191.571

23- Çorum: 176.744

24- Amasya: 175.062

25- Çankırı: 164.726

26- Şanlıurfa: 164.375

27- Kayseri: 164.164

28- Konya: 164.077

29- Elazığ: 153.815

30- Yozgat: 151.379