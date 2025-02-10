İstanbul'da yaşayanlar nereli? Listenin lider şehirleri değişmedi
TÜİK'in açıkladığı son verilere göre 2024'te İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişiye yükseldi. Buna göre İstanbul'da 759 bin 363 Sivaslı yaşıyor. Onu 546 bin 718 ile Kastamonu nüfusuna kayıtlı olanlar takip ediyor. Üçüncü sırada ise Ordulular yer alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 31 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye’de ikamet eden nüfus, önceki yıla göre 292 bin 567 kişilik bir artış göstererek 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı.
İstanbul’un nüfusu da bir önceki yıla kıyasla 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602’ye çıktı.
İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?
Verilere göre İstanbul'da en çok Sivas nüfusuna kayıtlı kişiler var. İstanbul'da resmi rakamlara göre 759 bin 363 Sivaslı yaşıyor. Sivas'ın nüfusu 630 bin 356'yla İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısından az.
Sivas'ı 546 bin 718 ile Kastamonu nüfusuna kayıtlı olanlar takip ediyor. Kastamonu’nun nüfusu 379 bin 19’da kalıyor.
Üçüncü sırada ise Ordulular yer alıyor. İstanbul'da 519 bin 889 Ordu nüfusuna kayıtlı insan yaşıyor.
Listedeki iller şöyle:
1- Sivas: 759.363
2- Kastamonu: 546.718
3- Ordu: 519.889
4- Giresun: 485.500
5- Tokat: 475.471
6- Erzurum: 456.192
7- Malatya: 422.078
8- Samsun: 415.372
9- Trabzon: 413.924
10- Sinop: 366.728
11- Kars: 309.231
12- Rize: 307.049
13- Erzincan: 301.667
14- Van: 274.682
15- Mardin: 267.308
16- Siirt: 263.512
17- Ardahan: 260.318
18- Bitlis: 248.962
19- Diyarbakır: 238.539
20- Ağrı: 234.159
21- Adıyaman: 218.396
22- Muş: 191.571
23- Çorum: 176.744
24- Amasya: 175.062
25- Çankırı: 164.726
26- Şanlıurfa: 164.375
27- Kayseri: 164.164
28- Konya: 164.077
29- Elazığ: 153.815
30- Yozgat: 151.379