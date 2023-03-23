İstanbul’da zeminin en sağlam olduğu yerler! Prof. Naci Görür açıkladı

Kapramanmaraş depremlerinden sonra İstanbul'da olası deprem senaryoları gündemdeki yerini koruyor. İstanbul'da bir depremde 90 bin civarında yapının zarar göreceği tahmin ediliyor.

İstanbul depreminde en çok Marmara Denizi'ne komşu ilçeler zarar görecek. İstanbul'un zemini depremden nasıl etkilenir? Zemini en sağlam ve en zayıf ilçeler hangisi?

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un en sağlam ve en zayıf ilçelerini açıkladı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi sahilindeki tüm yerleşim yerlerinin depremi en şiddetli şekilde hissedeceğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Görür'e göre İstanbul'da zemini en zayıf olan ilçe Ataşehir, en sağlam olan ilçe ise Çamlıca.

İstanbul'da beklenen deprem en fazla kaç şiddetinde olabilir?

Bir TV programında konşan Görür, İstanbul'da beklenen depremin şiddetinin 7.2 en fazla 7.6 büyüklüğünde olabileceğini, deprem senaryolarının bina göre hazırlandığını ifade etti.

Prof. Görür sahil bölgelerindeki yapılaşmaya dikkat çekerek, "İstanbul’da 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda eviniz sahile yakın bölgedeyse 9 şiddetinde hissedersiniz.” diye konuştu.

Peki İstanbul'da sağlam zeminli ilçeler hangisi?

Prof. Görür bu ilçeleri şöyle açıkladı:

"Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal, Kadıköy’den kuzeye gidince sağlam zeminleri görüyorsunuz. Çamlıca’daki zemini sondajla bile zor kazarsınız."

Görür'e göre, Avrupa Yakası olası depremde fazla hasar alacak. Güney’de en fazla 9, Kuzey’de ise 6’ya kadar varır. Eski kayaların olduğu yerler sağlamdır.

Depremin şiddetini en az hissedecek ilçeler kuzeydeki ilçeler. Oralarda da 7-8 şiddetini bulan yerlerde vardır. Istrancalara doğru bu oran düşecek.