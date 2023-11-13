İşte Türkiye'de suç oranının en düşük olduğu kentler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veriler ışığında suç oranı en düşük illeri belirledi.

Buna göre; Adıyaman yüz binde 156 ile suç oranının en düşük olduğu il oldu. Adıyaman'ı yüz binde 159 ile Şırnak, yüz binzde 175 ile Bitlis ve Siirt takip etti. Bayburt ise yüzde binde 185 ile dördüncü sırada yer aldı.

TÜİK'e göre suç oranı en düşük 10 kent şöyle sıralandı:

* Adıyaman suç oranı: Yüz binde 156

* Şırnak suç oranı: Yüz binde 159

* Bitlis suç oranı: Yüz binde 175

* Siirt suç oranı: Yüz binde 175

* Bayburt suç oranı: Yüz binde 186

* Muş suç oranı: Yüz binde 188

* Erzincan suç oranı: Yüz binde 191

* Hakkari suç oranı: Yüz binde 192

* Mardin suç oranı: Yüz binde 194

* Erzurum suç oranı: Yüz binde 196

Listede büyük şehir olarak sadece Erzurum ve Mardin yer aldı.

Baz alınan suçlar hangileri?

İşlenen suç türlerine göre sıralama yapıldı. İşte o suç türleri: Öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvete, kaçakçılık, trafik suçları, orman suçları, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, icra iflas kanununa muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ailenin korunması tedbirine aykırılık, diğer suçlar, bilinmeyen.