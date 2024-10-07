İşten çıkarılıp tekrar dönen kamu görevlisi tazminat isteyebilecek

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Anayasa Mahkemesi, 7098 Sayılı OHAL Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında KHK’nın Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Karar’ın 2’nci maddesinin 2’nci fıkrasında bir cümleyi iptal etti. İptal edilen cümle, kamu görevinden çıkarıldıktan sonra tekrar göreve dönenlerin, tazminat talebinde bulunamayacağını öngörüyordu. Yüksek Mahkemeye başvuru Danıştay 1’nci Daire tarafından yapılmıştı.

2018'de verilen karar hatırlatıldı

Mahkemenin gerekçeli kararında bu konuyla ilgili 2018 yılında verilen, “Kamu makamlarının hukuka aykırı uygulamaları nedeniyle zarara uğradığını iddia eden kişilere dava açma imkanı verilmemesinin, devletin kişinin maddi ve manevi varlığına yönelik müdahalelere karşı etkili giderim mekanizması sağlama yükümlülüğüyle bağdaşmadığı” yönündeki kararı hatırlatıldı.