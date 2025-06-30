İsviçreli yamaç paraşütçüsü Fethiye'de hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü kazası sonucu İsviçre uyruklu 60 yaşındaki Jaabiri Ezzeddine yaşamını yitirdi. Tatil için ilçeye gelen Ezzeddine, Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’ın 1800 metrelik pistinden yamaç paraşütü ile uçuş yaptı.

Kalkışın ardından manevra yaptığı sırada Ezzeddine’nin ayağı, pist yakınındaki beton duvar üzerindeki ahşap korkuluğa çarptı. Dengesini kaybeden Ezzeddine, yola düştü.

Olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ezzeddine’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.