İYİ Parti Antalya İl Başkanı istifa etti

Konyaaltı ilçesinde polis merkezine başvuran E.Ş. (32), 3 yıldır birlikte yaşadığı Başaran'dan (65) 4 aylık hamile olduğunu ileri sürerek, bebeğini aldırması için tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Başaran da avukatı aracılığıyla "siyasi suikast, iftira ve kumpas" suçlamaları ile E.Ş. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddiaların sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında yer almasından sonra avukatı Şali Arslan aracılığıyla yazılı açıklama yapan Başaran, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Çirkin bir iftira kampanyasıyla karşı karşıya kaldığını öne süren Başaran, açıklamada "Tarafıma isnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Sürecin hızlı bir şekilde son bulması için yapılacak her türlü teste rızam vardır. Soruşturmanın selameti ve mensubu olduğum siyasi partinin zarar görmemesi için il başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm." ifadesini kullandı.

Başaran'ın avukatı Şali Arslan da müvekkili hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunarak, "Suçlamalar isnatsız olup müvekkilimin siyasi, ticari ve sosyal ilişkilerini zedelemek ve yıpratmak için yapılmış bir kumpastır." değerlendirmesinde bulundu.