İYİ Parti'de Ankara için karar verildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaretinin ardından İYİ Parti’de görüşme trafiği hızlandı.

T24'ün haberine göre; Akşener’in Ankara’da ilçe başkanlarıyla bir aya gelerek görüşlerini aldı.

İYİ Parti’de CHP ile iş birliği yapılıp yapılmaması gerektiğine yönelik tartışmalar devam ederken, çarşamba günü Ankara’da önemli bir toplantının gerçekleştirildiği öğrenildi.

21 ilçe başkanı işbirliği yapılmasını istedi

Edinilen bilgiye göre Meral Akşener, Özgür Özel’in ziyaretinden bir gün önce Çarşamba günü Genel Merkez binasında Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım ve ilçe başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda ilçe başkanlarına fikirlerini soran Akşener, bir de oylama yaptı. 25 ilçe başkanından 23’ünün katıldığı toplantıda 21 ilçe başkanı CHP ile Ankara’da iş birliği yapılması gerektiği yönünde oy kullanırken iki ilçe başkanı ise iş birliğine karşı çıktı. Toplantıda ayrıca İstanbul için de bir değerlendirme yapılması kararlaştırıldı.

Sıra İstanbul'da

Bu doğrultuda bugün de İstanbul ilçe başkanlarının Ankara’ya gelerek Genel Başkan Meral Akşener’le görüşeceği öğrenildi.

Akşener, bu toplantıda da İstanbul ilçe başkanlarına iş birliğine yönelik fikirlerini soracak. Bu arada Akşener’in, Genel İdare Kurulu üyelerine pazartesi günü yapılacak toplantı için, görüş bildirmeyeceğini kararı Genel İdare Kurulu’na bırakacağını söylediği öğrenildi.