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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Ege'deki depremlere ilişkin açıklama: Kriz masası oluşturduk

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir'de Afet İşleri Dairesi Başkanlığımızın koordinasyonunda bir kriz masası oluşturduk. Süreci yakından takip ediyoruz. İzmir ve çevre iller için herhangi bir noktada sorun olduğu zaman, Ege Bölgesi olarak dayanışma içerisinde olacağız" dedi.

Haber Merkezi
ANKA
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Ege'deki depremlere ilişkin açıklama: Kriz masası oluşturduk
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Ege Denizi’ndeki depremlerle ilgili İzmir'de gerçekleşen Deprem Acil Eylem Planı Toplantısına ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Denizi'nde yaşanan depremlerin halkı haklı olarak tedirgin ettiğini belirtti.

İzmir'de Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda bir kriz masası oluşturduklarını ifade eden Tugay, "Süreci yakından takip ediyoruz. Türkiye'deki fay hatlarında bir hareketlenme olup olmadığını yakından takip ediyoruz. Bir tsunami uyarı sistemi kurmaya karar verdik. Bir risk oluşması durumunda insanlarımızı uyaracak bir tutumumuzun olması gerekiyor. Çalışıyoruz, gelişmeleri de takip ediyoruz. İzmir ve çevre iller için herhangi bir noktada sorun olduğu zaman, yardım konusunda hazır şekilde organizasyon içerisinde olacağız. Belediyeler olarak iş birliği içerisinde çalışacağız. Ege Bölgesi olarak dayanışma içerisinde olacağız” dedi.

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