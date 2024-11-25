İzmir TÜPRAŞ Rafinerisi'nde patlama! Açıklama geldi

Saat 20.10 sıralarında TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi'nin U-7000 ünitesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ünitede yangın çıktı ve olay yerine hızla müdahale edildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

TÜPRAŞ: Yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür

TÜPRAŞ’tan yapılan açıklamada, "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir" denildi.