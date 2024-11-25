İzmir TÜPRAŞ Rafinerisi'nde patlama! Açıklama geldi
İzmir'de Aliağa TÜPRAŞ Rafinerisi'nin U-7000 ünitesinde saat 20.10'da meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü. TÜPRAŞ yetkilileri, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını, diğer ünitelerde faaliyetlerin devam ettiğini açıkladı.
Saat 20.10 sıralarında TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi'nin U-7000 ünitesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ünitede yangın çıktı ve olay yerine hızla müdahale edildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.
TÜPRAŞ: Yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür
TÜPRAŞ’tan yapılan açıklamada, "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir" denildi.