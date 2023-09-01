  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. İzmir'de ambalaj imalathanesinde yangın
Takip Et

İzmir'de ambalaj imalathanesinde yangın

İzmir'in Bornova ilçesindeki ambalaj ve ayakkabı üretimi yapılan imalathanede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Egemenlik Mahallesi 6140 Sokak'ta bulunan 4 katlı ambalaj imalathanesinin çatı katında ayakkabı üretimi yapılan atölyede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çeşitli kimyasalların da tutuşmasıyla büyüyen yangın, katlardaki kartonların bulunduğu ambalaj bölümlerine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ederken, binada büyük çapta hasar oluştu.

İzmir'de makaron fabrikasında yangın

Yangın Haberleri

İzmir'de makaron fabrikasında yangın
Bu konularda ilginizi çekebilir
yangın