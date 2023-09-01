İzmir'de ambalaj imalathanesinde yangın
İzmir'in Bornova ilçesindeki ambalaj ve ayakkabı üretimi yapılan imalathanede çıkan yangın kontrol altına alındı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Egemenlik Mahallesi 6140 Sokak'ta bulunan 4 katlı ambalaj imalathanesinin çatı katında ayakkabı üretimi yapılan atölyede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çeşitli kimyasalların da tutuşmasıyla büyüyen yangın, katlardaki kartonların bulunduğu ambalaj bölümlerine sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ederken, binada büyük çapta hasar oluştu.
Bu konularda ilginizi çekebilir