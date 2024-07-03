  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir'de orman yangını: Sabuncubeli Tünelleri duman nedeniyle trafiğe kapandı
Takip Et

İzmir'de orman yangını: Sabuncubeli Tünelleri duman nedeniyle trafiğe kapandı

İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınına 6 uçak, 3 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yoğun duman sebebiyle Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'de orman yangını: Sabuncubeli Tünelleri duman nedeniyle trafiğe kapandı
Takip Et

Orman yangını Bornova ilçesi, Beşyol Mahallesi'nde başladı. Saat 13.37'de çıkan orman yangına ilk müdahale 13.43'de yapıldı.

Yangına; 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatıldı.