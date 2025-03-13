İzmir'de vapur seferleri iptal edildi!
İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İZDENİZ vapur seferleri saat 16.15 itibarıyla karşılıklı olarak iptal edildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
Seferler karşılıklı olarak iptal edildi
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 16.15 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Gündem