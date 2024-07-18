İzmir’deki yangından dolayı bazı uçuşlar iptal edildi
İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı çevresinde devam eden yangın sebebiyle bazı uçuşlar geçici olarak iptal edildi.
İzmir Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde saat 13.15'te ormanlık alanda yangın başlamıştı. Adnan Menderes Havalimanı çevresinde bulunan yangının boyutunun artmasıyla, bazı uçuşların geçici olarak iptal edildiği öğrenildi.
Bazı uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi
Ekipler, Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile Sarnıç Piknik Alanına yaklaşan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.
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