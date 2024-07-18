  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Karabük'te ekmeğe yüzde 25 zam geldi
Takip Et

Karabük'te ekmeğe yüzde 25 zam geldi

Karabük'te Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkal Odası Başkanlığı tarafından açıklanan fiyat tarifesine göre 200 gram ekmeği fiyatı 10 TL oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karabük'te ekmeğe yüzde 25 zam geldi
Takip Et

Karabük'te 200 gramlık ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. 200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldi.

Zammın nedeni artan maliyetler

Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkal Odası Başkanlığı zammın nedeninin artan maliyetler olduğunu bildirdi. Böylece en ucuz ekmek 10 lira, en pahalı ekmek 40 lira oldu. Öte yandan Karabük Belediyesi Halk Ekmeği de 3,75 TL'den 5,75 TL'ye yükseldi.

İlk yarıda 68 milyar lira tutarında çek karşılıksız çıktıİlk yarıda 68 milyar lira tutarında çek karşılıksız çıktıEkonomi

 

Sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandıSözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandıGündem

 