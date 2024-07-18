Karabük'te ekmeğe yüzde 25 zam geldi

Karabük'te 200 gramlık ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. 200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldi.

Zammın nedeni artan maliyetler

Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkal Odası Başkanlığı zammın nedeninin artan maliyetler olduğunu bildirdi. Böylece en ucuz ekmek 10 lira, en pahalı ekmek 40 lira oldu. Öte yandan Karabük Belediyesi Halk Ekmeği de 3,75 TL'den 5,75 TL'ye yükseldi.