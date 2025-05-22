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İzmir'e aşırı sıcaklık uyarısı! Tarih verildi: Afrika üzerinden giriş yapacak

Meteoroloji kaynakları, Türkiye’yi etkisi altına alacak yeni bir hava sistemi konusunda uyarıda bulundu. Özellikle İzmir'de yaşayanlar için dikkat çekici uyarılar yapıldı. Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgasının 25 Mayıs Pazar günü etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 38-39 dereceleri aşarak bir anda kavurucu seviyelere çıkacağı bildirildi.

Haber Merkezi
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İzmir'e aşırı sıcaklık uyarısı! Tarih verildi: Afrika üzerinden giriş yapacak
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Meteorolojik kaynaklardan Türkiye için peş peşe uyarılar geldi. Özellikle İzmir’e yönelik 25 Mayıs tarihi için dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgası, yurdu etkisi altına almaya hazırlanıyor.

Hava Forum adlı meteoroloji platformu, hafta sonu planı olan vatandaşları önceden uyardı. Sıcaklıkların 38-39 dereceyi bulması beklenirken, aniden yükselen değerlerin kavurucu bir etki yaratacağı belirtildi.

Afrika üzerinden geliyor, baştan aşağı yakacak

Ünlü meteoroloji sayfası Hava Forum, 25 Mayıs Pazar günü Afrika üzerinden sıcaklıkların yurda giriş yapacağını belirtti. Yapılan uyarıda Afrika sıcaklıkların İzmir şehrinde etkili olacağı ifade edilerek şu açıklama bulunuldu:

"Normalde Temmuz-Ağustos'ta gelen Afrika dalgası, perşembeden itibaren bizi ziyaret edebilir. Hafta sonu vitesi daha da artırabilir. Öyle ki simülasyonda hafta sonu anormal şekilde Güneydoğu 38-42, Ege-Akdeniz-Marmara 35-40 denemesi yapabilir. 2025 yazının fragmanı..."

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