Lionel Jaillet, Renault Group Türkiye CEO’su olarak atandı

Jaillet’in, Renault S.A.S.’yi temsilen Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ve MAIS Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne aday gösterilmesi de planlanıyor.

Yeni görevinde Renault Marka CEO’su Fabrice Cambolive’e bağlı olarak çalışacak olan Lionel Jaillet, Renault Group’un Türkiye’deki uzun soluklu iş ortağı Oyak Grubu ile yakın iş birliği içinde, şirketin ülkedeki faaliyetlerini ve etkisini daha da büyütmeye odaklanacak.

Jaillet, bu görevde Renault Hafif Ticari Araçlar İş Birimi Başkan Yardımcılığı’na atanan Jan Ptacek’in yerini alacak.