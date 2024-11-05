İzmit Tüpraş'ta şiddetli patlama! Birçok ilçeden duyuldu, camlar kırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde bugün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesisten dumanlar yükseldi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki evlerin camlarının kırıldığı öğrenildi.

Tesisten dumanlar yükseldi

İzmit’teki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde bir patlama meydana geldiği bildirildi.. Bölgeden gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın planlı tatbikat sırasında yaşandığını söyledi. Çıkan yangının kontrol altına alındığını söyleyen Büyükakın, patlama nedeniyle yaralı bilgisi olmadığını ifade etti.Büyükakın, "TÜPRAŞ içinde planlı bir tatbikat vardı, bilgimiz dahilindeydi tüm kurumlar olarak, olay o tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk, şu anda kontrol altında. Şu anda herhangi bir problem yok, yangın kontrol altında, vatandaşımızın endişe edeceği bir durum yok" dedi.

Yangın kontrol altına alındı

Patlamanın trafodan kaynaklandığı iddia ediliyor. Patlama sonrasında tesisteki yangın kontrol altına alındı. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.