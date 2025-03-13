Japonya, Türk vatandaşlarına vize uygulamasını gündeme alıyor

Japonya, artan mülteci başvuruları nedeniyle vize politikasını gözden geçiriyor. Japan Forward’a göre, Japon hükümeti Türkiye’nin de dahil olduğu bazı ülkeler için 'kontrollü giriş' uygulamasını devreye almaya hazırlanıyor.

Türkiye, vize muafiyeti bulunan tek ülke

Japonya’da mülteci başvurusunda bulunan ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, vize muafiyeti bulunan tek ülke konumunda. Japon yetkililer, bu durumun ülkeye girişleri denetleme ihtiyacını artırdığı görüşünde. Özellikle, Türk vatandaşlığıyla Japonya'ya gelen ve çeşitli güvenlik olaylarına karışan bazı kişilerin tespit edilmesi, vizesiz seyahat uygulamasının gözden geçirilmesine neden oldu.

Yetkililer, Türkiye’ye uygulanan vize muafiyetinin kaldırılması yerine, kısa süreli seyahatler için basit başvurularla alınabilecek bir ‘turist vizesi’ sisteminin devreye alınmasını değerlendiriyor.

Türk vatandaşlarına 90 güne kadar vizesiz giriş hakkı tanıyordu

Türkiye’den Japonya’ya yapılan vizesiz seyahatler, Türk vatandaşlarına 90 güne kadar vizesiz giriş hakkı tanıyordu. Ancak, 2023 yılında Japonya'nın Kawaguchi bölgesinde PKK destekçileriyle yerel halk ve güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlik, Türkiye için vize politikasının yeniden tartışmaya açılmasına neden oldu.

Japon hükümetinin, vize serbestisinin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla belirli güvenlik önlemleri alabileceği ve vize süreçlerini kontrol altına almak için yeni bir sistem oluşturabileceği belirtiliyor.