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Kabine bugün toplanacak: Gündemde hangi konular var?

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda 10. Yargı Paketi, ''Terörsüz Türkiye'' süreci, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin masaya gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Kabine bugün toplanacak: Gündemde hangi konular var?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek.

Saat 14.00'de 'Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında' programına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenecek programın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te başlaması planlanan kabine toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda, komisyonda kabul edilen 10. Yargı Paketi, ''Terörsüz Türkiye'' süreci, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

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