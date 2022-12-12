Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili son durumun gözden geçirilmesi beklenirken, konuyla ilgili son verilerin bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı ifade ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi vermesi de beklentiler arasında.

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin gündemindeki diğer önemli başlıklar olacak.