Kaçak civciv yetiştirenlere kelepçeli gözaltı: Civciv baronuyuz!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sertifikasız ve sağlıksız şartlarda 5 bine yakın kanatlı hayvan üretiminin yapıldığı çiftlikteki itlaf işlemleri sırasında ekiplere zorluk çıkartan biri kadın 5 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevkleri sırasında, "Tek suçumuz civciv satmak, civciv baronlarını yakalıyorlar" dedi.

Kanatlı hayvanlar itlaf edildi, para cezası uygulandı

Edinilen bilgiye göre, İncirliova'nın kırsal Hacıaliobası Mahallesi'ndeki bir çiftlikte sertifikasız kanatlı hayvan üretimi yapıldığı ihbarını alan İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ilgili birimi harekete geçti. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte ihbara konu olan çiftliğe giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları kontrollerde yaklaşık 5 bine yakın kanatlı hayvanın sertifikasız ve sağlığa uygun olmayan şartlarda üretiminin yapıldığını tespit etti. İncelemelerini tamamlayan yetkililer kanatlı hayvanlar için itlaf kararı verilirken, çiftlik sahibi şahsa da ilgili kanun maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

İşlemlere zorluk çıkartan 5 şüpheli gözaltına alındı

Yaklaşık 5 bin hayvanı itlaf işlemi sırasında biri kadın 5 şüpheli karara tepki göstererek işlemleri engellemek istedi. Duruma müdahale eden jandarma ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Tek suçumuz civciv satmak"

Haklarında adli işlem başlatılan ve Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri basın mensuplarının görüntü aldığı sırada, "Tek suçumuz civciv satmak. Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar, civciv baronlarını yakalıyorlar. Civciv sattığımız için elimize kelepçe vurdular. Özgürlüğümüzü elimizden alıyorlar" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.