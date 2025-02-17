Kadıköy'de tarihi karakol yangınının detayları ortaya çıktı

İstanbul - Kadıköy’de, 19. yüzyılda inşa edilen ve restorasyon çalışmaları süren Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan üç katlı Rıza Paşa Karakolu’nda 8 Şubat’ta saat 04:00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu belirlendi.

Polisin yaptığı çalışmalar sonucu gözaltına alınan Şarman'ın arkadaşlarının karakoldaki ifadesi ortaya çıktı.

"Madde etkisindeydi çıkamadı"

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olay anında binada oldukları tespit edilen A.Ç., S.U.A., Ö.A.K. ve A.B gözaltına alındı.

Polisin görüşmeleri sonrası, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin şüphelilerin arkadaşı olan 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu belirlendi.

Emniyetteki ifade veren arkadaşlarının, "Isınmak için binanın ikinci katında ateş yaktık. Alev kontrolden çıkarak tüm binayı sardı. Tanay madde etkisinde olduğundan kendinde değildi çıkaramadık" dedikleri ortraya çıktı.

Şüphelilerden üçü serbest kalırken, biri adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Öte yandan Tanay Şarman'ın ailesinin 35 yaşlarında bir kişi hakkında, gençlere uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla delil topladıkları öğrenildi.