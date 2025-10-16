  1. Ekonomim
Kandilli duyurdu: Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Akdeniz, Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre bu sabah 07:20'de Akdeniz, Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli, söz konusu depremin derinliğini 2.5 km olarak açıkladı.

Söz konusu sarsıntı saat 07.20'de gerçekleşti.

