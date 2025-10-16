Kandilli duyurdu: Akdeniz açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Akdeniz, Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre bu sabah 07:20'de Akdeniz, Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli, söz konusu depremin derinliğini 2.5 km olarak açıkladı.
Söz konusu sarsıntı saat 07.20'de gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 16, 2025
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/w9ZCSqlxyM
16.10.2025, 07:20:45 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 2.5 km#Kandilli
