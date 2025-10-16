  1. Ekonomim
Altın fiyatlarında yeni zirve! 16 Ekim 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, haftanın dördüncü iş gününe de ciddi bir yükselişle başladı. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 16 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatlarında yeni zirve! 16 Ekim 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları perşembe gününde de yükselerek tarihi bir zirveye ulaştı.

Gram altın fiyatı 5 bin 700 TL’ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi.

Çeyrek altın satış fiyatı ise 9 bin 670 TL'ye kadar çıktı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması, ABD federal hükümetinin kapanması ve artan faiz indirimi beklentileri, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 16 Ekim 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.696,42 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.664,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.328,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.164,06 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.479,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.702,83 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.235,87 dolar

Finans
