Kandilli duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi
Akdeniz’de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.30’da gerçekleşen deprem, 7.2 kilometre derinlikte kaydedildi.
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Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem duyurusu geldi. Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.30'da gerçekleşen depremin derinliği 7.2 kilometre ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 30, 2025
AKDENIZ https://t.co/bS66Zv0lUj
30.01.2025, 13:30:35 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 7.2 km#Kandilli
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