  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kandilli duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi
Takip Et

Kandilli duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi

Akdeniz’de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.30’da gerçekleşen deprem, 7.2 kilometre derinlikte kaydedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kandilli duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi
Takip Et

Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem duyurusu geldi. Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.30'da gerçekleşen depremin derinliği 7.2 kilometre ölçüldü.

Başkan Görgel, “Şehrin Altyapısı 12 Milyar TL’lik Yatırımla Tamamen Yenileniyor”Başkan Görgel, “Şehrin Altyapısı 12 Milyar TL’lik Yatırımla Tamamen Yenileniyor”Şehirler

 

Bakan Tekin'den özel okullara fahiş fiyat uyarısı: Kapatmaya kadar gider, çekinmeyizBakan Tekin'den özel okullara fahiş fiyat uyarısı: Kapatmaya kadar gider, çekinmeyizEğitim

 

Gündem
Thodex kurucusu Fatih Özer suç örgütü kurmak suçundan tahliye edildi
Thodex kurucusu Fatih Özer suç örgütü kurmak suçundan tahliye edildi
Pendik Marina'da yangın: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Pendik Marina'da yangın: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Sarı serum faciasının altından diploması iptal edilen doktor çıktı
Sarı serum faciasının altından diploması iptal edilen doktor çıktı
Tutuklanan aşçı ve ekmekçinin ifadesi ortaya çıktı: Yangın tüpü bulamadık!
Tutuklanan aşçı ve ekmekçinin ifadesi ortaya çıktı: Yangın tüpü bulamadık!
MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
Teğmenlerin kılıçlı yemini: Karar bugün onaya sunulacak
Teğmenlerin kılıçlı yemini: Kararın bugün açıklanması bekleniyor