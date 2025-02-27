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Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde Balıkesir Erdek açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem
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Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 14.27'de gerçekleşen depremin yerin 15.6 km derinlikte olduğu bildirildi.

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