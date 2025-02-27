Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem
Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde Balıkesir Erdek açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 14.27'de gerçekleşen depremin yerin 15.6 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 27, 2025
HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) https://t.co/bU0G9cQQso
27.02.2025, 14:27:53 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 15.6 km#Kandilli
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