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Kandilli duyurdu! Van'da korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Van'ın Çaldıran ilçesi merkezli 3,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu! Van'da korkutan deprem
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; Van'ın Çaldıran ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi

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