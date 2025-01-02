Kandilli duyurdu! Van'da korkutan deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Van'ın Çaldıran ilçesi merkezli 3,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; Van'ın Çaldıran ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 2, 2025
SARICIMEN-CALDIRAN (VAN) https://t.co/3xm0LGX1TP
02.01.2025, 16:35:34 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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