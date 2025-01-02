Yunus Emre Enstitüsü’ne 'sahte fatura' soruşturması: 17 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tabela şirketlerden alınan sahte faturalarla Yunus Emre Enstitüsü’’nün zarara uğratıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında eski yöteimdeki 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş ile yine eski yönetici ve çalışanların da aralarında bulunduğu şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Şeref Ateş evde bulunamazken, diğer 17 şüpheli gözaltına alındı.

Eski başkanın Almanya'ya kaçtığı ileri sürüldü

Ateş’in Almanya'ya kaçtığı ileri sürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda birçok belge ve dijital materyale el konuldu. Şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Sahte faturalarla haksız kazanç sağladıkları iddia ediliyor

Şüphelilerin, Suriye'de savaş bölgesinde yapılmış gibi gösterilen projeler üzerinden sahte faturalarla haksız kazanç sağladığı ileri sürüldü. 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma', 'Zimmet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Yunus Emre Enstitüsü'nden açıklama geldi

Yunus Emre Enstitüsü'nden soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yunus Emre Enstitüsü’nde mali konulara ilişkin bazı işlemlerle ilgili şüpheler üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talimatıyla bir inceleme süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 2024 yılı Haziran ayında, başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personeli görevden alınmış, ardından Temmuz 2024 itibarıyla teftiş süreci başlatılmıştır. Teftiş aşamalarının ardından sürecin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla başkan yardımcıları kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrılmıştır. Yürütülen teftiş sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.