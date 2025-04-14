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Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: Nevruz, resmi bayram olacak

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart’ın Nevruz Bayramı olarak resmi tatil ilan edilmesi için TBMM’ye kanun teklifi sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destek verdiği teklif yasalaşırsa, Nevruz Türkiye’de resmi bayram olarak kutlanacak.

Haber Merkezi
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Kanun teklifi Meclis'e sunuldu: Nevruz, resmi bayram olacak
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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart'ın, "Nevruz Günü Tatili" ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 21 Mart'ta gece ve gündüzün eşit olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Bütün dünyada, Türk devletlerinde, ülkemizde, birçok halklar ve milletler tarafından kutlanan Nevruz Bayramı'nın da bir günüdür. Nevruz demek yeni bir gün demektir. Nevruz demek yeniden doğuş demektir. Nevruz demek birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Nevruz demek Ergenekon Destanı demektir. Bu bağlantıda, ben de hem İstanbul Milletvekili olarak hem Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olarak hem Avrupa Ekonomik Senatörü olarak, bugünün resmi bayram tatili ilan edilmesi noktasında kanun teklifi verdim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılki Nevruz kutlamalarında, bu konuya değindiğini belirten Bayram, "Hem insanlarımızın beklentisi hem barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından, bu günün resmi tatil, bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir. Ben bütün partilerimizden de destek bekliyorum, bütün milletvekillerimizden destek bekliyorum.

Bayram, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduğunu ifade ederek, Kanuna, "21 Mart Nevruz Günü Tatili" ibaresinin ekleneceğini belirtti.

 

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