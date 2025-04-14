Saraçhane tutuklamaları | 3 genç hakkında tahliye kararı verildi
Saraçhane mitingine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 278 gençten 3'üü daha serbest bırakıldı. 200 genç geçen hafta serbest bırakılmıştı.
İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi 19 Mart protestolarına katıldıkları gerekçesiyle 2911 sayılı Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten tutuklu bulunan 3 gencin daha tahliyesine karar verdi.
Mahkeme, gençler hakkındaki tüm adli kontrol şartlarını da kaldırdı. Duruşma 18 Nisan'da görülecek. Gençlerin savunmalarına yardımcı olan gönüllü avukat grubuna göre hâlâ 43 genç, aynı gerekçelerle tutuklu bulunuyor.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar nedeniyle İstanbul'da bini aşkın kişi gözaltına alınmış, bunlardan 278 kişi tutuklanmıştı.
Bir hafta içerisinde tahliye kararı verilen genç sayısı 200'ü aştı.