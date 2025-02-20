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Kar fırtınası uyarıları trafiğe yansıdı: Yollar boş kaldı

İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü araçlarını trafiğe çıkarmayınca yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 30 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
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Kar fırtınası uyarıları trafiğe yansıdı: Yollar boş kaldı
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İstanbul'da dün başlayan kar yağışı ve yapılan uyarılar nedeniyle birçok sürücü özel araçlarıyla trafiğe çıkmadı. Birçok güzergah alışılmışın aksine boş kaldı.

D-100 kara yolu ve TEM'de trafiğin oldukça rahat olduğu gözlenirken, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 30 ölçüldü.

Kar yağışı şiddetini artıracak

Kar yağışının bugün de etkisini sürdürmesi beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günü kar yağışının tipi şeklinde şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

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