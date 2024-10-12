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Karşılıksız çek suçundan aranıyordu! 119 yıl hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi

Antalya'da ‘karşılıksız çek’ suçundan aranan firari yakayı ele verdi. 119 yıl hapis cezası ve 4,7 milyon TL para cezası ile arandığı tespit edilen şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi
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Karşılıksız çek suçundan aranıyordu! 119 yıl hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi
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Antalya'da polis tarafından yapılan asayiş uygulamasında kimlik kontrolü sırasında kardeşine ait kimlik bilgilerini veren şahsın incelemesinde, 34 farklı 'karşılıksız çek' suçundan 119 yıl hapis cezası ve 4,7 milyon TL para cezası ile arandığı belirlendi. Şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi. 

Kardeşinin kimliğini kullandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, asayiş faaliyetleri kapsamında kimlik kontrolü yaptıkları sırada E.Ö. isimli bir şahsın başkasına ait kimlik bilgilerini verdiğini tespit etti.

Hakkında 119 yıl hapis cezası var

Yapılan detaylı incelemede, E.Ö.'nün kardeşinin kimliğini beyan ettiği belirlendi. Şahsın, 34 farklı “karşılıksız çek” suçundan toplam 119 yıl hapis cezası ve 4 milyon 793 bin 900 TL para cezası ile arandığı öğrenildi. E.Ö., hakkında yapılan adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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