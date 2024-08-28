  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kartal'da 6 katlı binada balkon çöktü
Takip Et

Kartal'da 6 katlı binada balkon çöktü

Kartal'da 6 katlı binanın 6'ıncı katındaki evin balkonu çöktü. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kartal'da 6 katlı binada balkon çöktü
Takip Et

Panik yaratan olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Kartal ilçesi, Petrol İş Mahallesi Beyaz Villa Sokak üzerinde gece saat 02.00'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın altıncı katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin sesiyle apartmanda yaşayanlar dışarıya çıktı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen görevliler tarafından çevrede bariyerler ve emniyet şeridiyle önlem alındı. Apartmanda yaşayan vatandaşlar evlerine gitmeyerek araçlarında sabahladı. Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

ASTOR Enerji net kârını yüzde 82 artırdıASTOR Enerji net kârını yüzde 82 artırdıŞirket Haberleri

 

Movus Lojistik, depolama kapasitesini 500 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyorMovus Lojistik, depolama kapasitesini 500 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyorŞirket Haberleri

 

Gündem
MİT'ten nokta operasyon! Gülistan Tekik, Irak'ta etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon! Gülistan Tekik, Irak'ta etkisiz hale getirildi
Valilik duyurdu: İstanbul'da 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
İş insanı Ferit Kaya, Narin'i sağ bulana 2 milyon lira ödül verecek
Narin'i sağ bulana 2 milyon lira ödül!
Dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için saatli yağış uyarısı
Dikkat! İstanbul için saatli yağış uyarısı
Gülbin Tosun NOW TV ile yollarını ayırdı mı? Açıklama yapıldı
Gülbin Tosun NOW TV ile yollarını ayırdı mı? Açıklama yapıldı
İBB yurt sonuçları açıklandı! İşte kesin kayıt tarihi
İBB yurt sonuçları açıklandı! İşte kesin kayıt tarihi