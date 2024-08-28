Kartal'da 6 katlı binada balkon çöktü

Panik yaratan olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Kartal ilçesi, Petrol İş Mahallesi Beyaz Villa Sokak üzerinde gece saat 02.00'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın altıncı katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin sesiyle apartmanda yaşayanlar dışarıya çıktı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen görevliler tarafından çevrede bariyerler ve emniyet şeridiyle önlem alındı. Apartmanda yaşayan vatandaşlar evlerine gitmeyerek araçlarında sabahladı. Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.