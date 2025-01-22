Kartalkaya'da otel yangınında Michelin rehberine giren şef Eslem Uyanık yaşamını yitirdi

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor. 27 yaşındaki genç aşçı Eslem Uyanık da yangında yaşamını yitirdi. Üzücü haberi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi kamuoyuna duyurdu.

Kayseri doğumlu olan Eslem Uyanık, aşçılık alanındaki başarılarıyla genç yaşta büyük bir kariyer inşa etmişti. Rus Dili ve Edebiyatı eğitiminin ardından Mutfak Sanatları Akademisi’nde aşçılık eğitimi alan Uyanık, İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere birçok seçkin restoranda çalışarak adını duyurdu.

Uyanık’ın en büyük başarısı ise 'dry age' balık konseptiyle adını dünyaya duyurması oldu. Chef de Partie (Soğuk İstasyon Şefi) olarak görev yaptığı Amavi Alaçatı, bu yıl Michelin rehberine giren restoranlar arasında yer aldı. Eslem Uyanık, genç yaşına rağmen uluslararası alanda dikkat çekiyordu.