  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kartalkaya'da otel yangınında Michelin rehberine giren şef Eslem Uyanık yaşamını yitirdi
Takip Et

Kartalkaya'da otel yangınında Michelin rehberine giren şef Eslem Uyanık yaşamını yitirdi

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybedenler arasında adı Michelin rehberine giren genç aşçı Eslem Uyanık da yer aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kartalkaya'da otel yangınında Michelin rehberine giren şef Eslem Uyanık yaşamını yitirdi
Takip Et

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor. 27 yaşındaki genç aşçı Eslem Uyanık da yangında yaşamını yitirdi. Üzücü haberi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi kamuoyuna duyurdu.

Kayseri doğumlu olan Eslem Uyanık, aşçılık alanındaki başarılarıyla genç yaşta büyük bir kariyer inşa etmişti. Rus Dili ve Edebiyatı eğitiminin ardından Mutfak Sanatları Akademisi’nde aşçılık eğitimi alan Uyanık, İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere birçok seçkin restoranda çalışarak adını duyurdu.

Uyanık’ın en büyük başarısı ise 'dry age' balık konseptiyle adını dünyaya duyurması oldu. Chef de Partie (Soğuk İstasyon Şefi) olarak görev yaptığı Amavi Alaçatı, bu yıl Michelin rehberine giren restoranlar arasında yer aldı. Eslem Uyanık, genç yaşına rağmen uluslararası alanda dikkat çekiyordu. 

Kartalkaya'daki yangında can kaybı 76'ya yükseldi! Faciada kimler öldü? İşte tüm yaşananlar...Kartalkaya'daki yangında can kaybı 76'ya yükseldi! Faciada kimler öldü? İşte tüm yaşananlar...Gündem
Bolu'dan İzmir'e acı haber: Dr. Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya da otel yangınında hayatını kaybettiBolu'dan İzmir'e acı haber: Dr. Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya da otel yangınında hayatını kaybettiGündem
Otelde yeni işe başlamıştı, aşçı Esra Nazik de yangında can verdi... 'Yanıyoruz' diye aramışOtelde yeni işe başlamıştı, aşçı Esra Nazik de yangında can verdi... 'Yanıyoruz' diye aramışGündem

 

Gündem
Rus milyarder Abramoviç'in süper yatı Marmaris'e demir attı
Rus milyarder Abramoviç'in süper yatı Marmaris'e demir attı
Kartalkaya’da yangın sonrası fırsatçılar boş durmadı: Acılı ailelerden 100 bin lira istediler
Kartalkaya’da yangın sonrası fırsatçılar boş durmadı: Acılı ailelerden 100 bin lira istediler
Kırmızı et ürünlerinde kanatlı eti çıktı! 10 işletmeye 2 milyon TL'lik para cezası
Kırmızı et ürünlerinde kanatlı eti çıktı! 10 işletmeye 2 milyon TL'lik para cezası
Otelde yeni işe başlamıştı, aşçı Esra Nazik de yangında can verdi... 'Yanıyoruz' diye aramış
Otelde yeni işe başlamıştı, aşçı Esra Nazik de yangında can verdi... 'Yanıyoruz' diye aramış
Gültekin ailesinden 8 kişi otel yangınında can verdi: Annesini arayıp helallik istemiş
Gültekin ailesinden 8 kişi otel yangınında can verdi: Annesini arayıp helallik istemiş
Sağlık Bakanlığı'ndan Kartalkaya faciası açıklaması: 51 kişi yaralanmıştı
Sağlık Bakanlığı'ndan Kartalkaya faciası açıklaması: 51 kişi yaralanmıştı