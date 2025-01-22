Kartalkaya’da yangın sonrası fırsatçılar boş durmadı: Acılı ailelerden 100 bin lira istediler

Türkiye, Bolu Kartalkaya'da dün gerçekleşen yangın felaketiyle sarsıldı. Grand Kartal Otel’de, dün sabah saat 03.30 civarında başlayan ve hızla tüm oteli saran alevler, 76 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kartalkaya’dan gelen hemen her haber yürekleri dağlarken, bir yandan da bölgede ‘utanç verici’ hadiselerin yaşandığı ortaya çıktı.

En son Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası ortaya çıkan fırsatçılar, Kartalkaya'daki faciayı da boş geçmedi.

100 bin TL istediler

Dışarıdan kente gelen bazı özel cenaze şirketlerinin, cenaze nakli için acılı ailelerden 100 bin lira istediği öğrenildi.

Habertürk’ün haberine göre; felaket fırsatçılarının insanlık dışı bu davranışları vatandaşların şikâyetiyle ortaya çıktı.

Bolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, cenaze nakil işlemlerinin çevre illerin belediyelerinden gelenler de dahil olmak üzere 14 araçla ve ücretsiz olarak yapıldığı ifade edildi.