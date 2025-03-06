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Kartlı vergi ödeme limiti 5 milyon liraya yükseltildi

Kartlı vergi ödeme limiti artırımı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürürlüğe sokuldu. Buna göre daha önce 1 milyon lira olan kart ile vergi ödeme limiti 5 milyon liraya yükseltildi. 

Haber Merkezi
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Kartlı vergi ödeme limiti 5 milyon liraya yükseltildi
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ANKARA(EKONOMİ)

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ın uzun süredir talep ettiği, kartlı vergi ödeme limiti artırımı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürürlüğe sokuldu.

Buna göre daha önce 1 milyon lira olan kart ile vergi ödeme limiti 5 milyon liraya yükseltildi. Bu düzenlemeye ilişkin açıklama yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, iş dünyası taleplerine duyarlı yaklaşım sergileyerek çağrılara olumlu yanıt veren ekonomi yönetimine teşekkür etti. 

Daha önce kredi kartı ile vergi ödenemediğini, ATO girişimleriyle bu imkanın sağlandığını hatırlatan Baran, ilk belirlenen limitler yetersiz kaldığı için tekrar yükseltilmesini istediklerini vurguladı.

Bu kapsamda 1 milyon liralık limitin de son olarak 5 milyon liraya çıkarıldığını ifade eden Baran, “Bu talebimizi geçtiğimiz günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletmiştik. İş dünyamızın taleplerine duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, çağrımıza olumlu karşılık veren tüm ekonomi yönetimimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

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