Kate Middleton kimdir? Galler Prensesi Kate Middleton'ın aldığı unvanlar neler?

Kate Middleton kimdir?

9 Ocak 1982 yılında doğan Galler Prensesi Catherine Birleşik kraliyet ailesinin bir üyesidir. Eşi Galler Prensi William, Birleşik Krallık taht sıralamasında ilk sırasında yer alıyor. Kocası tahta geçerse kendisi otomatik olarak konsort kraliçe olacaktır.

Reading'de doğan Middleton, Berkshire, Bucklebury'de büyüdü. St Andrew's School ve Marlborough College'da eğitim gördü. 2001'de William ile tanıştığı İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi'nde sanat tarihi okudu. Perakende ve pazarlama işlerinde çalıştı ve Kasım 2010'da Prens William ile nişanları açıklanmadan önce hayır işleri yaptı. 29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'de evlendiler. Çiftin çocukları - Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis - sırasıyla Birleşik Krallık taht sıralamasının ikinci, üçüncü ve dördüncü sırasındadır.

Evlendiğinden beri Düşes, Kraliçe II. Elizabeth’i desteklemek için çeşitli kraliyet görevleri üstlendi. Action for Children, SportsAid ve National Portrait Gallery dahil olmak üzere 20'den fazla yardım ve askeri kuruluşta görevi vardır. Küçük çocuklar, bağımlılık ve sanatla ilgili konulara odaklanan hayır çalışmaları ile Kraliyet Vakfı aracılığıyla projeler yürütmektedir. Düşes, insanları zihinsel sağlık sorunları hakkında açılmaya teşvik etmek için, Nisan 2016'da Dük ve Prens Harry ile başlatılan zihinsel sağlık bilinçlendirme kampanyası "Heads Together"ı tasarladı. Medya, Catherine'in İngiliz ve Amerikan modası üzerindeki etkisini "Kate Middleton etkisi" olarak adlandırdı. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Time dergisi onu Dünyanın En Etkili 100 Kişisinden biri olarak seçti. 9 Eylül 2022'de kocası, babası Kral III. Charles tarafından Galler Prensi ilan edilince Galler Prensesi oldu.

Hayır işleri

Evliliğinin ardından Düşes, Kraliçe'yi desteklemek için bazı kraliyet görevlerini üstlendi. Mart 2011'de Dük ve Düşes, Prens William ve Prens Harry Vakfı tarafından kendilerine düğün hediyesi vermek isteyen iyi dilek sahiplerinin bunun yerine önemsedikleri hayır kurumlarına para bağışlamalarına izin vermek için bir hediye fonu kurdu. Hediye fonu, silahlı kuvvetler, çocuklar, yaşlılar, sanat, spor ve korumayı bir araya getiren çiftin seçtiği 26 hayır kurumunu destekledi. Haziran 2012'de, Prens William ve Prens Harry Vakfı, Catherine'in hayır kurumuna katkısını yansıtmak için Cambridge Dükü ve Düşesi ve Prens Harry Kraliyet Vakfı olarak yeniden adlandırıldı. Hayır kurumu şimdi Cambridge Dükü ve Düşesi Kraliyet Vakfı olarak geçmektedir.

Catherine, 2015 yılında himayesinde olan Doğa Tarihi Müzesi'ni ziyaret ediyor.

Düşes'in hayır işleri, esas olarak küçük çocuklar, ruh sağlığı, spor, bağımlılık ve sanatı çevreleyen konulara odaklanmaktadır. Hayırsever bağışlar ve proje görünürlüğü üzerindeki etkisi "Kate etkisi" olarak adlandırıldı. Çocuklar için Action, All England Lawn Tennis and Croquet Club, Anna Freud Center, East Anglia's Children's Hospices (EACH), Evelina London Children's Hospital, Family Action, the National Portrait Gallery, Natural History Museum, NHS Charities Together, Place2Be, Royal College of Obstetricians and Gynecologists, SportsAid, The 1851 Trust, The Foundling Museum, The Lawn Tennis Association, the Royal Photographic Society ve Victoria and Albert Museum’ın patronlarındandır. Bir sanat tarihi mezunu olan Düşes, sanatla ilgileniyor ve kapanmadan önce dezavantajlı çocukların sanat terapisine erişimi ile ilgilenen bir projeyi ve Ulusal Portre Galerisi'ni çalışmak için seçti. The Lawn Tennis Association, the All England Lawn Tennis and Croquet Club, Action for Children ve Royal Photographic Society’de daha önce Kraliçe tarafından yönetilen görevleri himayesini aldı. Aralık 2015'te, 12-19 yaş arası gençler için Kraliyet Hava Kuvvetleri Hava Harbiyelilerinin bir kurumu olan RAF Kadetlerinin’nin hamisi oldu. 63 yıldır bu görevi sürdüren Edinburgh Dükü, Buckingham Sarayı'ndaki törenle görevi resmen teslim etti. Catherine ayrıca, Eylül 2020'de Kent Dükü ile birlikte eş başkan yapılmadan önce Kraliçe'nin patronu olduğu Kuzey Galler'deki İzci Derneği'nde yerel bir gönüllü liderdi.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın aldığı unvanlar neler?