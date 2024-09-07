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 Kayıp Narin Güran'dan 18 gündür haber yok

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 18 gündür devam ediyor.

Haber Merkezi
İHA
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 Kayıp Narin Güran'dan 18 gündür haber yok
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Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 18 gündür yoğun arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı. Narin’i arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında amca Salim Güran tutuklanmıştı.

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