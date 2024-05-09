Kayseri- Niğde yolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu! Yaralılar var
İncesu ilçesi yakınlarında, Kayseri Niğde yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saat 10.30 sularında, Kayseri-Niğde karayolunun 45. kilometresinde, İncesu ilçesi yakınlarında bir şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kaza, Adana’dan Kayseri’ye yolcu taşıyan 01 AJZ 822 plakalı otobüsün sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu meydana geldi.
4 KİŞİ YARALANDI
12 kişinin bulunduğu otobüste 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ambulanslarla yaralılar İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.