Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye turuna mı çıkıyor?

Besti KARALAR

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde Ankara’da yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.

CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun, Temmuz ayından itibaren de yurt turuna çıkacağı konuşuluyor. CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın 4 milletvekillinin bir süredir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nu bir araya getirme girişimleri sonuç buldu ve önümüzdeki günlerde ikilinin bir araya gelerek yemekte buluşmaları planlandı. Kurultaydan sonda ikili arasında sert rüzgarlar esmişti. Bu buluşma Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında buzları eriteceği, ikilinin pek çok konuyu da masaya yatıracağı ve görüş alış verişinde bulunacakları söyleniyor.

Siyasi kulislerde; hem Kılıçdaroğlu’nun hem de İmamoğlu’nun, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasette başlayan normalleşme sürecinden rahatsız oldukları ve bu normalleşmenin ana muhalefet partisi CHP’yi çizgisinden çıkardığı yorumları yapılıyor. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun buluşmasında bu konunun da enine boyuna konuşulacağı belirtiliyor.

Kulislerde konuşulan başka bir iddia ise, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Temmuz ayından itibaren yurt turlarına çıkacağı. Kılıçdaroğlu’nun, iddia edilen yurt turlarında parti teşkilatlarına ve tabana nasıl bir mesaj vereceği merak konusu.

Tüzük kurultayını seçimli kurultaya çevirme girişimleri

Son günlerde CHP içinde, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, Kılıçdaroğlu’nun, kurultaydan sonra yaptığı; ‘sırtımdan hançerlendim’ açıklamasını hatırlatarak, “Kılıçdaroğlu’na iade-i itibarın verilmesi lazım. Parti Kemal Beye bunu borçlu” değerlendirmesini yaptıkları belirtiliyor. Bu değerlendirmeler doğrultusunda da parti içinde sayıları az da olsa bir grup milletvekilinin 4 Eylül’de yapılması planlanan tüzük kurultayının seçimli kurultaya çevrilmesi için kulis yaptıkları öne sürüldü. Parti içinde ihtimal verilmiyor ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan adayı olabileceği de dillendiriliyor.

CHP içinde son günlerde gruplaşmalara dikkat çekiliyor

Parti içinde ‘Kemalciler, Özgürcüler, Ekremciler’ şeklinde üç grubun oluşmaya başlandığı dile getiriliyor. Birinci grup sayıları az da olsa; Kılıçdaroğlu’nu savunan Kemalciler. İkinci grup İmamoğlu’nu savunan Ekremciler ve üçüncü grubunda Özel’i savunan Özgürcüler olduğu ifade ediliyor. CHP’de rengini belli etmeyen bir grup da var. Rengini belli etmeyen bu isimler de, “Özgür daha ne yapsın. 4 koldan saldırıyorlar. 31 Mart yerel seçimlerin ardından başlattığı siyasette normalleşme girişimi kıymetli. Kimsenin ne arkasından konuşuyor, ne itibar zedeliyor. Herkesi toparlamaya çalışıyor” yorumunda bulunuyorlar.