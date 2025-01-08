Kerimcan Durmaz tutuklandı: İşte Emniyet'teki ifadesi (Video)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Adliyeye sevk edildi

Şüpheli Durmaz, soruşturma kapsamında Beykoz'daki evinde gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

Durmaz, sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasına getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz, adliyeye sevk edildi.

Bugün elleri kelepçeli, yüzü tedirgindi

Kerimcan Durmaz'ın ellerinin dünkünün aksine kelepçelendiği görüldü. Durmaz'ın aynı zamanda dünkünün aksine bir hayli tedirgin hali dikkat çekti.

Tutuklandı

Kerimcan Durmaz, Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sevkedildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İfadesi ortaya çıktı: "Suçlamaları kabul etmiyorum"

Kerimcan Durmaz'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İddialara konu olan sahnede bulunan kişinin kendisinin olduğunu belirten Durmaz, "Bu mekan Malta'da yer alan eğlence mekânıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekâna gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim. Sahneye çıktığımda arkamda bulunan led ekranda Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan led ekranda bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerim Tayfun Fişek eğlence mekânında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum. Zaten haberi olmuş olsa beni o mekâna kesinlikle yollamazdı. Ben de sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekânda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim. Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekânına gittik ve ben sahne aldım. Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye'ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı" diye konuştu.

Çıktığı sahneyle ilgili faturayı da ifadesiyle birlikte sunmak istediğini söyleyen Durmaz, çıktığı sahne karşılığında 10 bin Euro tutarında kazanç sağladığını belirterek, "Bununla alakalı prodüksiyon firması üzerinden faturamı kestim" dedi.

Suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Durmaz, "Ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasadışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda da kesinlikle arkamda bulunan led ekranda bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Zaten bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasadışı bahis suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Durmaz, soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı.

Durmaz’ın bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı öne sürüldü.